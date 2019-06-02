Antalya'da kapısına 'Rahatsız etmeyin' yazısını astı, öldüğü 4 gün sonra anlaşıldı

EDİNİLEN bilgiye göre Belarus Cumhuriyeti vatandaşı Leanid Yahur, tatil için Kemer'e geldi. Kiriş Mahallesinde bulunan 4 yıldızlı Otele yerleşen Yahur'dan haber alamayan kızı, geçtiğimiz Cumartesi günü oteli arayıp babasından haber alamadığını bildirdi. Otel görevlileri Yahur'a ulaşarak kısının aradığını bildirdi. Yahur, kızını arayacağını söyleyip tatiline devam etti. Kapısına 'Do Not Disturb' (Rahatsız etmeyin) yazısı astı Dün akşam üstü otel personeli binaya yayılan ceset kokusunu farketti. Odanın kapısını açan görevliler, Leanid Yahur'un, banyodaki duşakabin bölümünde oturmuş vaziyetteki cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Yahur'un 4-5 gün önce öldüğü tahmin edilirken Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na gönderildi. Öte yandan, kapısına DND (Do not disturb- Rahatsız etmeyin) Kartı koyduğu öğrenildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 08:36