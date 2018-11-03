Antalya'da kanlı gece! Kurşun yağmuruna tuttu

OLAY, Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan Kazakistanlı Kanat Kussainov (30), kiraladığı 07 AAE 195 plakalı otomobille akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşı Osmanznan Lusupon'un bulunduğu restorana geldi. İkili alacak borç anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine araya restoran çalışanları ve çevredekiler girdi. Ancak içerde başlayan tartışma sokakta devam etti. Bu sırada Kussainov, yanında getirdiği tabancayla Osmanznan Lusupon'a ateş etti. Lusupon'un sol bacağından yaralanırken Kanat Kussainov olay yerinden kaçtı.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Lusupon, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri ise olayda kullandığı tabancayı olay yerinde bırakıp kaçan Kussainov'u yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Kussainov'a ait kiralık aracı olay yerinden yaklaşık 500 metre mesafede terk edilmiş halde buldu.