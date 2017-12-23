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Antalya'da kan donduran cinayet! Kız arkadaşının evindeki erkeği...

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi daha önce birlikte yaşadığı kız arkadaşının evinde gördüğü erkeği bıçaklayarak öldürdü

Antalya'da kan donduran cinayet! Kız arkadaşının evindeki erkeği...

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi daha önce birlikte yaşadığı kız arkadaşının evinde gördüğü erkeği bıçaklayarak öldürdü

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:09
Antalya'da kan donduran cinayet! Kız arkadaşının evindeki erkeği...
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EDİNİLEN bilgiye göre, dün gece saat 02.40 sıralarında polise, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1107 sokak üzerinde bulunan 61 plakalı bir araç içinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığı ihbarı geldi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, araç içinde sol bacağında bıçaklanmış ve ağır yaralı olan bir kişi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından adının 35 yaşındaki Reşit Elma olduğu tespit edilen şahsı yakında bulanan özel bir hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Elma hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kan izlerinden yola çıkarak olayın gerçekleştiği adresi tespit etti. Kan izlerinden bulanan evde 25 yaşındaki D.Ç. ile kız kardeşinin yaşadığını belirledi. Evde D.Ç., gözaltına alındı. Zorguya alınan D.Ç. olayı bir dönem birlikte yaşadığı 26 yaşındaki B.S.’nin işlediğini itiraf etti.

Polis incelemede, Reşit Elma ile D.Ç.’nin yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığını ve Elma’nın dün Şunlıurfa ilinden kiraladığı araç ile D.Ç. ile görüşmek üzere Antalya’ya geldiği belirtildi. Reşit Elma’nın dün akşam saatlerin de D.Ç. ve arkadaşlarıyla eğlendiği ve daha sonra D.Ç.’nin evine geldiği, bu sırada B.S.’nin eve gelip bunları gördüğü öğrenildi. B.S. ise bu durum karşısında mutfaktan aldığı bıçakla Reşit Elma’yı yaralayıp kaçtığı kaydedildi.

B.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaCinayet
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