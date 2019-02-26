Antalya'da kahreden ölüm! Banyoda kalbine yenildi

Antalya'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Hüseyin Bahtiyar(51), evinde ölü bulundu. Bahtiyar'ın, banyo yapmaya hazırlanırkne kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Antalya'da kahreden ölüm! Banyoda kalbine yenildi
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OLAY, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa Yenigöl Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Bahtiyar'dan bir süre haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde evine girerek kontrol etmek istedi. Eve giren yakınları Bahtiyar'ı banyoda yarı çıplak halde hareketsiz yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Bahtiyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede, Bahtiyar'ın, kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Polisin de incelemesinde sonra Hüseyin Bahtiyar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

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