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Antalya'da kadın meslektaşını vuran polise 5,5 yıl hapis

Antalya'da meslektaşı Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Said Şahin (24), 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Duruşma sırasında fenalaşan anne Elif Yetişgen, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Antalya'da kadın meslektaşını vuran polise 5,5 yıl hapis

Antalya'da meslektaşı Ümran Yetişgen'i (28) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan polis memuru Said Şahin (24), 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum edildi. Duruşma sırasında fenalaşan anne Elif Yetişgen, ambulansla hastaneye kaldırıldı

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:55
Antalya'da kadın meslektaşını vuran polise 5,5 yıl hapis
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OLAY, geçen yıl 19 Temmuz'da Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3873 Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 21 Mart'ta ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne atanan Ümran Yetişgen, meslektaşlarının kaldığı apartmanda daire kiraladı. Yetişgen, olay günü arkadaşı polis memuru Said Şahin'in evine eşya bırakmaya gitti. Polis memuru Yunus Y.'nin de bulunduğu odada 3 arkadaş sohbet ederken, iddiaya göre Said Şahin temizleyip masanın üzerine bıraktığı beylik tabancasını kılıfına koyarken bir anda ateş aldı. Kurşun, karşı koltukta oturan Ümran Yetişgen'in sol göğsünden girip sırtından çıktı.

Panikle dışarı çıkan Said Şahin, "Arkadaşımı vurdum, yardım edin. Buranın adresini bilmiyorum. Ambulans çağırın" diye yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ümran Yetişgen'i Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yetişgen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Said Şahin ve arkadaşı Yunus Y. gözaltına alındı. Yunus Y., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Said Şahin ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

6 AY SONRA TUTUKLANDI

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde olaydan 6 ay sonra görülen ilk duruşmada, olay yerindeki Yunus Y.'nin hedef gözeterek ateş ettiğini belirten ifade vermesi üzerine tutuklanan Said Şahin, son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ümran Yetişgen'in babası Cafer Yetişgen, annesi Elif Yetişgen, kardeşleri ve avukatı Merve Can Harcola Doğan ile tutuklu sanık Said Şahin ve avukatı katıldı.

Duruşmada ifade veren Elif Yetişgen, kızının ölümünden duyduğu üzüntüyü bir kez daha anlattı. Sanığın bu olayı bilinçli gerçekleştirdiğini iddia eden Elif Yetişgen, "Çocuğumun saçını okşamaya kıyamazken, onu toprağa verdim. Kızımı, sanığın ateş etmesi için yetiştirmedim" dedi.

Cafer Yetişgen ise kızını vatana, millete faydalı olması için yetiştirdiğini belirterek, "Bu dünyadaki cezayı size, ahiretteki cezayı ise Allah'a havale ediyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Son sözü sorulan Said Şahin ise Adaletinize güveniyorum" dedi.

Karar için ara veren mahkeme heyeti, 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Said Şahin'i, 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapse mahkum etti.

ANNE BAYILDI

Karar okunduğu sırada anne Elif Yetişgen fenalaşarak bayıldı. Kızının meslektaşları ve ailesi tarafından müdahale edilen Elif Yetişgen, mahkeme başkanının talimatıyla salondan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Yetişgen, tedaviye alındı.

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AntalyaÜmran YetişgenElif YetişgenHapis
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