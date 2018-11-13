Antalya'da kaçak cep telefonu operasyonu

Antalya’da ikinci el cep telefonu bayisine düzenlenen operasyonda, 31 kaçak cep telefonu ve IMEI kopyalama cihazı ele geçirildi

Antalya'da kaçak cep telefonu operasyonu
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ANTALYA'DA polis kaçak cep telefonu satan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, Muratpaşa'da ikinci el cep telefonu satışı yapılan bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi. İş yerinde yapılan aramada, vitrinde satışa sunulan 31 kaçak cep telefonu, teknik servis kısmındaki çöp kovasının içine gizlenmiş 7 cep telefonu IMEI numarası kopyalama cihazı, kopyalama işleminde kullanılan harici disk ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.E.G. ile çalışan T.T. hakkında adli işlem yapıldı.

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