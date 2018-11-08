Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu

 Antalya'da bir minibüsün içindeki plastik tanklarda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya polisi Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsteki plastik tanklarda kaçak olduğu tespit edilen 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi. 
Araçtaki M.K. ile P.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, akaryakıtı otomobillere aktarmada kullanılan pompa düzenekleri bulundu. 

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