EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya polisi Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsteki plastik tanklarda kaçak olduğu tespit edilen 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi.
Araçtaki M.K. ile P.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, akaryakıtı otomobillere aktarmada kullanılan pompa düzenekleri bulundu.
Antalya'da kaçak akaryakıt operasyonu
Antalya'da bir minibüsün içindeki plastik tanklarda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya polisi Muratpaşa ilçesinde seyir halindeki minibüsü durdurdu. Ekipler, minibüsteki plastik tanklarda kaçak olduğu tespit edilen 2 bin litre akaryakıt ele geçirdi.
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