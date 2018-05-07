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Antalya'da kaçağa geçit yok

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan baskında 12 bin 245 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Antalya'da kaçağa geçit yok

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan baskında 12 bin 245 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:06
Antalya'da kaçağa geçit yok
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İL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın altındaki depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramada 10 bin 115 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Ekipler, depo önünde park halindeki kapalı kasa minibüste yaptığı aramada ise 2 bin 130 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K., F.K., A.A.B. ve M.C.D. gözaltına alındı. Parfümlere el konulurken, şüpheliler hakkında 'Gümrük Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet Müdürlüğü
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