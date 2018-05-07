Antalya'da kaçağa geçit yok

İL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın altındaki depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramada 10 bin 115 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. Ekipler, depo önünde park halindeki kapalı kasa minibüste yaptığı aramada ise 2 bin 130 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K., F.K., A.A.B. ve M.C.D. gözaltına alındı. Parfümlere el konulurken, şüpheliler hakkında 'Gümrük Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.

