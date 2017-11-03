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Antalya'da kaç FETÖ zanlısı var? Başsavcı açıkladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya genelinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında yaklaşık 800'e yakın dava açıldığını, 2 bin 800 kadar kişinin de yargılandığını söyledi

Antalya'da kaç FETÖ zanlısı var? Başsavcı açıkladı

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya genelinde yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında yaklaşık 800'e yakın dava açıldığını, 2 bin 800 kadar kişinin de yargılandığını söyledi

03 Kasım 2017 Cuma 22:59
Antalya'da kaç FETÖ zanlısı var? Başsavcı açıkladı
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BAŞSAVCI Solmaz, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve aralarında Alanyalı oda başkanlarının da olduğu 75 oda başkanı ile bir araya geldi. Başsavcı Solmaz, esnaf ve sanatkarların temsilcileri ile birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve FETÖ davalarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar Antalya merkez ve ilçelerde bulunan 75 oda başkanı katıldı. AESOB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Dere, AESOB’u anlatarak, oda başkanlarına Solmaz’ın görev yerleri hakkında bilgiler verdi. Dere konuşmasına Solmaz’a yoğun programında AESOB’a zaman ayırıp toplantıya katıldığı için teşekkür ederek başladı. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Dere, "2016 yılı Kasım ayında başladığımız Oda Başkanları Buluşmalarımız, Antalya Valimiz Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ile başlayarak ilçe belediye başkanlarımız, ilçe kaymakamlarımız ve siyasi parti temsilcilikleri ile sürdürdüğümüz toplantılarımız Cumhuriyet Başsavcımız Ramazan Solmaz ile devam ediyor. Birliğim adına kendilerine görevinde başarılar diliyorum" dedi.
‘ESNAF TOPLUMUN TEMELİDİR’
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ise esnafın toplumdaki önemine değinerek, "Beni burada ağırladığınız ve sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bizim her zaman esnaflara ve odalara yakınlığımız olmuştur. Toplumda esnaf ve sanatkar olmanın ne demek olduğunu ancak yaşayanlar bilir. Alın teri ile kazanan ve ailesini geçindiren esnaflarımız toplumumuzun temel yapı taşıdır. Benim ailem demircidir ve ben zanaatkarlığın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Toplumun her kesiminden esnaf ve sanatkarlarını temsil eden oda başkanlarımızsınız" ifadelerini kaydetti.
‘FETÖ SORUŞTURMALARINDA OLDUKÇA TİTİZİZ’
Mesleğe başlarken Türkiye’nin her yerinde çalışmak istediğini belirten Solmaz, insanları ve böylece bölgeleri tanımak için 7 coğrafi bölgede görev yaptığını dile getirdi. FETÖ soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulunan Solmaz "Buraya geldiğim zaman Antalya’nın güzellikleri ile karşılaştık. Antalya’da göreve başladığım zaman gerçekleşen başarısız darbe girişimi sonrası burada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Antalya’da FETÖ örgütü ile ilgili soruşturmalarda oldukça titiziz. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 800'e yakın dava, 2 bin 800 kadar kişinin de yargılanması söz konusu. Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar olan her bölgede değerlendirmelerimiz devam etmektedir" diye konuştu. Adliye binasının yenilendiğini ve vatandaşın daha kolay hareket etmeleri için yeni bir planlama içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Solmaz, toplantıda ayrıca oda başkanlarının sorularını da yanıtladı. AESOB Başkanı Dere toplantı sonrasında, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’a göreve geldiği günden bu yana Antalya’da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarına göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, Antalya’nın tarihi ve kültürel yerlerinin siluetinin bulunduğu plaket verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan SolmazAntalya
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