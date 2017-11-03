Antalya'da işsiz genç üst geçitte intihara kalkıştı

EDİNİLEN bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Alındağ Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerindeki üst geçitte üzeri çıplak ve elinde benzin bidonuyla duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Üst geçidin kule bölümüne çıkan ve üzerine zaman zaman bidondan benzin döken ve isminin Mehmet Nuri S.( 26) olduğu öğrenilen kişiyi polis ikna etmek için uzun süre uğraştı.
Şahsın kendisi yakması ihtimaline karşı bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Polislerden iş ve kalacak yer isteyen Mehmet Nuri S., polisin isteklerini karşılama yönünde bilgi vermesi üzerine ikna edildi. Üst geçitten indirilen Mehmet Nuri S., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
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