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Antalya'da işlenen cinayet 13 yıl sonra aydınlandı

Antalya'da Abdülkadir Şalvarlı'yı tabancayla vurarak öldüren şüphelinin kimliği, 13 yıl sonra belirlendi

Antalya'da işlenen cinayet 13 yıl sonra aydınlandı

Antalya'da Abdülkadir Şalvarlı'yı tabancayla vurarak öldüren şüphelinin kimliği, 13 yıl sonra belirlendi

05 Nisan 2018 Perşembe 22:23
Antalya'da işlenen cinayet 13 yıl sonra aydınlandı
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ŞALVARLI'YI öldüren H.M'nin (35), 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan Çorum Cezaevi'nde hükümlü olduğu ortaya çıktı. 9 Haziran 2005 tarihinde, Demircikara Mahallesi'nde komşusunun evine giren hırsızı yakalamak için peşlerinden koşan Abdülkadir Şalvarlı, tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Şalvarlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O yıllarda yapılan tüm araştırmalara karşın olayın faili yakalanamadı.
DOSYA TEKRAR AÇILDI
Bir süre önce faili meçhul cinayetlerle ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kapanan dosyayı tekrar açtı. Abdülkadir Şalvarlı cinayetiyle ilgili kanıt ve belgeleri yeniden gözden geçiren ekipler, 2005 yılının Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilen gasp ve yağma olaylarında aynı silahın kullanıldığını saptadı. Ayrıca baz istasyonlarıyla ilgili çalışma yapan ekipler, H.M.'nin kullandığı S.K. adına kayıtlı telefonun olay yerinde sinyal verdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine H.M'nin o dönemde en fazla irtibatta olduğu kişilere ulaşan polis, cinayeti H.M.'nin işlediğini tespit etti.
ÇORUM CEZAEVİ'NDE HÜKÜMLÜYMÜŞ
Polis ekipleri, H.M.'nin 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından hükümlü bulunduğu Çorum Cezaevi'nde ifadesine başvurdu. Suçlamaları kabul etmeyen H.M. "O tarihlerde Antalya'da bulundum. Ancak o numarayı kullandığımı ve cinayet işlediğimi hatırlamıyorum" dedi. Cinayet suçundan da tutuklanan H.M.'nin 2022 yılına kadar cezaevinde yatacağı belirtildi. Cinayete ilişkin davanın ise ilerleyen günlerde Antalya'da görüleceği öğrenildi. Cinayetle ilgili 2013 yılında gözaltına alındıktan sonra yargılanan E.A., V.A., E.A. ve K.A.'nın da aynı yıl beraat ettiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir ŞalvarlıAntalyaCinayet
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