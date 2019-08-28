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Antalya'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı, operatör yaralandı

Kumluca'da yol yapımında meydana gelen göçme nedeniyle silindir uçuruma yuvarlandı. Araçtan atlayıp kurtulan operatör Ersun Aytemiz ayağından yaralandı.

ASAYİŞ 28.08.2019, 11:38 Melike Temir
Antalya'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı, operatör yaralandı
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KAZA, dün saat 16.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Kuzca Mahallesi Söğütcuması mevkisinde meydana geldi. Kumluca Belediyesi'nde görevli silindir operatörü Ersun Aytemiz, uçurumun kıyısında çalıştığı sırada göçme meydana geldi. İş makinesi uçuruma doğru yönelirken Ersun Aytemiz, kendini kurtarmak için araçtan atladı. Silindirin uçuruma yuvarlandığı olayda Ersun Aytemiz ise sağ ayağından yaralandı.Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ersun Aytemiz, daha sonra Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Sağ ayağında kırık olduğu belirlenen Ersun Aytemiz'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

#Kumluca #Antalya #iş makinesi #Operatör
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