Antalya'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı, operatör yaralandı

KAZA, dün saat 16.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Kuzca Mahallesi Söğütcuması mevkisinde meydana geldi. Kumluca Belediyesi'nde görevli silindir operatörü Ersun Aytemiz, uçurumun kıyısında çalıştığı sırada göçme meydana geldi. İş makinesi uçuruma doğru yönelirken Ersun Aytemiz, kendini kurtarmak için araçtan atladı. Silindirin uçuruma yuvarlandığı olayda Ersun Aytemiz ise sağ ayağından yaralandı.Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ersun Aytemiz, daha sonra Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Sağ ayağında kırık olduğu belirlenen Ersun Aytemiz'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.