Antalya'da iş cinayeti: Üzerine mermer düşen bir işçi...

OLAY, dün öğle saatlerinde Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Mevkii'nde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan evli ve 1 çocuk babası İbrahim Çingilt'in üzerine, yukarıdaki ocaktan çöp konteyneri büyüklüğünde mermer düştü. Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Çingilt, çağrılan ambulans ile önce Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, daha sonra sırasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Çingilt, yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Demirciler Köyü'ne gönderildi.

İbrahim Çingilt'in 3 yıl önce Safiye Çingilt ile yaşamını birleştirdiği, bu evlilikten 2 yaşında Elif adlı kızı bulunduğu belirtildi.

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