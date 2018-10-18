Antalya'da iş adamına 750 bin liralık şantaj iddiası

EDİNİLEN bilgiye göre Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana gelen olayda bölgede ünlü bir kafe zinciri işletmesi sahibi olan iş adamı Y.Ç, daha önceden tanıdığı bir kadın tarafından kendisine şantaj yapıldığı şikayetiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu.

Hemen soruşturma başlatan ekipler, Y.Ç.’nin işten çıkardığı B.A. aracılığıyla tanıştığı Ş.H. isimli kadın ve iki arkadaşıyla günübirlik kiralanan bir evde alkol alıp eğlendiğini belirledi.

Bir süre sonra Y.Ç.’nin yanına gelen Ş.H'nin evdeki görüntüleri 750 bin lira karşılığında sileceğini, parayı alamazsa görüntüleri eşine göndereceğini söylediği bilgisine ulaşan ekipler Ş.H. isimli kadın ile birlikte hareket ettiği ileri sürülen B.A. ile minder yağlı pehlivan güreşçisi H.C'yi de gözaltına aldı.

Yaşının küçük olduğu belirlenen Ş.H, Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, iki şüpheli asayiş şubedeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.