Antalya'da İranlı yankesiciler polisten kaçamadı

EDİNİLEN bilgiye göre hırsızlık olayı 23 Nisan günü Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Müşteri gibi geldikleri kuyumcu dükkanında el çabukluğuyla yaptıkları yankesicilikle iş yeri sahibinin 2 bin 500 dolarını alan İran uyruklu A.N. ve A.C, kayıplara karıştı. Akşam hesapladıkları kasada açık olduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden otomobil plakasını ve hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin İran uyruklu A.N. ve A.C. olduğunu belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla iki şüpheliyi konakladığı otelde gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobil ve odasında arama yapan polis, çalınan 2 bin 500 doları ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.