Antalya'da intihardan polis vazgeçirdi

OLAY, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan Kadınyarı Kanyonu üzerindeki köprüye gelen, adının Orhan olduğu ve tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı öğrenilen kişi, köprüdeki korkuluğun arkasına geçti. Burada oturmaya başlayan kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri korkuluklar arkasında oturan kişiyi ikna için bir süre konuşmayı denedi. Ancak kişi polislere yaklaşmamalarını yoksa atlayacağını söyledi. Olay yerine gelen müzakereci polislerin yaklaşık 2 saat süren çaba sonucu ikna ettiği kişi, korkulukların önüne çıkarıldı. Olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolü yapılan kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.