Antalya'da intihar için çatıya çıktı, 'Beni kameraya çekin' diye seslendi

OLAY, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa Yenigün Mahallesi 1081 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan İ.A., gittiği aile sağlığı merkezinde kendisine sakinleştirici iğne yapılmasını istedi. Doktorların olumsuz yanıt vermesine sinirlenen İ.A., bir arka sokaktaki 4 katlı binanın çatısına çıktı. İ.A.'nın çatıda olduğunu görenler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, İ.A.'yı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Kendisine para yardımı ve iğne yapılmasını isteyen İ.A., olay yerine Muratpaşa Kaymakamı'nın gelmesini talep etti. Bunun üzerine kaymakam olduğunu ifade eden bir polis memuru çatıya çıkıp, İ.A. ile konuştu. Ancak İ.A. ikna olmadı. Zaman zaman kendini çatıdan sarkıtan, pencerenin panjuru ve çanak anten üzerine basan İ.A., "Beni kameraya çekin" diye seslendi. İ.A., yaklaşık 2,5 saat sonunda ikna edilerek, çatıdan indirildi. İ.A.'nın şimdiye kadar 14 kez intihara kalkıştığı, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.



