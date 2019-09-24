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Antalya'da intihar girişiminde bulunan eşini kurtardı

Kumluca'da seranın demirine bağladığı iple intihara kalkışan M.Ç. (36), kendisini merak ettiği için seraya gelen eşi tarafından kurtarıldı. Eşini ipten kurtaran kadın daha sonra sağlık ekiplerinden yardım istedi.

ASAYİŞ 24.09.2019, 11:46
Antalya'da intihar girişiminde bulunan eşini kurtardı
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KUMLUCA'YA bağlı Hacıveliler Mahallesi Sungurlar sokaktaki serada ortakçı olarak çalışan M.Ç., seranın demirine bağladığı iple intihar girişiminde bulundu. Saat 10.00 sıralarında eşini merak edip seraya gelen kadın, M.Ç.'yi boynundan iple asılı halde buldu. Kadın eşini ipten kurtardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ç.'yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Antalya #intihar girişimi #Kumluca
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