Antalya'da intihar ettiği yerde 5 saat sonra fark edildi

KONYAALTI Uncalı Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki 13 katlı sitenin 12'nci katında oturan müteahhit Mehmet B., saat 10.00'da eşini işe gönderdi. Ardından da evinin mutfak penceresine çıkarak, kendini boşluğa bıraktı. Sitenin önündeki yeşilliklerin arasına düşen Mehmet B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Mehmet B.'e uzun süre telefonla ulaşamayan yakınları, durumu site yönetimine bildirdi. Site çevresinde arama yapan görevliler, saat 15.00 sıralarında yeşillikler arasındaki Mehmet B.'in cansız bedeni buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, müteahittin uzun süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınlarının ifadesine başvuran polis, Mehmet B.'nin yaklaşık 300 bin TL borcu bulunduğunu belirledi. Yakınları Mehmet B.'nin intihar edecek bir kişiliğe sahip olmadığını, düşmüş olma ihtimalinin de değerlendirilmesini istedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mehmet B.'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.