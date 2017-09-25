Antalya'da iki gündür aranıyordu... Ölü bulundu!

EDİNİLEN bilgiye göre, Korkuteli’ne bağlı Avdan Mahallesi Susuz mevkiinde çobanlık yapan 30 yaşındaki Bekir Güllü, önceki gün evinden çıktı. Bekir Güllü’nün eve geri dönmemesi üzerine yakınları jandarma yı arayarak ihbarda bulundu. Korkuteli jandarma ekipleri, Avdan Mahallesi ve civarında Bekir Güllü’yü aradı. Güllü’nün bulunamaması üzerine sabah saatlerinde köylülerin de yardımıyla tekrar arama çalışması başlatıldı. Avdan Mahallesi Susuz mevkiindeki Hacı Abdurrahman kuyusu yanında Bekir Güllü’ye ait ayakkabıların bulunması üzerine cesedin kuyuda olabileceği tahmin edilerek Antalya’dan gelen arama kurtarma ekipleri suyla dolu kuyuya indi. İki dalgıcın yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından, Güllü’nün cansız bedeni halatlarla kuyudan çekilerek çıkartıldı. Güllü’nün cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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