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Antalya'da huzur operasyonu

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9' kapsamında Antalya'da yapılan denetimde, 14 kişi gözaltına alındı

Antalya'da huzur operasyonu

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9' kapsamında Antalya'da yapılan denetimde, 14 kişi gözaltına alındı

31 Aralık 2017 Pazar 21:08
Antalya'da huzur operasyonu
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İL Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması-9' kapsamında, yol ve sabit nokta uygulaması ile umuma açık yer olmak üzere iki aşamalı ve eşzamanlı uygulama yapıldı. 2 bin 290 personelin görev aldığı denetimlerde, 6 dedektör köpek kullanıldı. 317 noktada yapılan uygulamalarda 8 bin 777 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 880 araç ve 386 işyeri kontrol edildi. Eksiklerinden dolayı 9 işyerine cezai işlem uygulandı, bir işyeri kapatıldı. Denetimde ayrıca adli ve idari işlem yapılan 28 kişiye 2 bin 856 TL cezai işlem uygulanırken, 81 sürücüye ise kurallara uymadıkları ve eksiklerinden dolayı 51 bin 636 TL ceza yazıldı. 14 aracın trafikten men edildiği uygulamada, 72 adet oyun pulu, 15 şişe gümrük kaçağı içki, 13 adet mermi ve 1 adet ruhsat av tüfeği ele geçirildi. Denetimler kapsamında 14 kişi ise gözaltına alındı.

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Türkiye Güven Huzur UygulamasıAntalyaHUZUR OPERASYONU
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