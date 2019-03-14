Antalya'da huzur operasyonu

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 'Huzur Akdeniz' uygulaması yapıldı. 813 personelin yer aldığı operasyonda, deniz aracı, helikopter ve 4 dedektör polis köpek kullanıldı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 35 sabit uygulama noktasının yanı sıra 284 halka açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. 6472 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı uygulamada, arandığı tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı. 2 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapılarak 153 TL idari para cezası uygulandı. 1333 aracın kontrol edildiği uygulamada, 52 sürücüye eksiklerinden dolayı 33 bin 656 TL para cezası uygulandı, 4 araç ise trafikten men edildi. 273 işyerinin de denetlendiği uygulamada, bir işyerine cezai işlem uygulandı.