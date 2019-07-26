Antalya'da "Huzur Akdeniz 5" uygulaması

KENTTE asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, vatandaşın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı ortamı sağlamak amacıyla 24 Temmuz Çarşamba günü 21.00-22.30, 23.00-01.00 saatleri arasında 2 aşamalı "Huzur Akdeniz Uygulaması 5" uygulaması yapıldı. Uygulamaya Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü birimlerinden katılımlarla bin 138 personelden oluşan 226 ekip, 2 deniz aracı, 2 helikopter ve 4 dedektör polis köpeği katıldı. Şehir giriş ve çıkışları ile önceden tespit edilen 61 sabit uygulama noktası ve 278 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. 19 bin 991 kişi sorgulandığı uygulamada 4'ü kayıp şahıs olarak arandığı tespit edilen 42 kişi yakalandı, 6 kişiye adli ve idari 10 bin 372 TL para cezası uygulandı. 5 bin 325 araç kontrol edilirken 188 araca 101 bin 127 TL. para cezası uygulandı, 48 araç trafikten men edildi. 267 iş yeri kontrol edilirken, 1 iş yerine cezai işlem uygulandı. Uygulamada 11 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.