Antalya'da 'Huzur Akdeniz 2' uygulaması

ANTALYA il genelinde Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Çocuk, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri başta olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 2 aşamalı "Huzur Akdeniz Uygulaması 2019/2" uygulaması gerçekleştirildi. Bin 399 polis, 1 deniz aracı ve 4 dedektör polis köpeğinin katılımı 38 sabit uygulama noktası ve 214 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı. 5 bin 841 kişinin sorgulandığı denetimlerde, aranan 23 kişi yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı, 38 kişiye ise adli ve idari işlem yapılarak 14 bin 324 lira para cezası uygulandı. Bin 482 araç kontrol edildi, 117 araca 77 bin 451 lira para cezası uygulandı, 13 araç trafikten men edildi. 197 işyeri kontrol edilirken, 5 işyerine cezai işlem uygulandı.

Öte yandan uygulamada, 2 adet kurusıkı tabanca, 30 adet mermi, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet kenevir bitkisi, 8 adet ecstasy ve 2 adet captagon hap ele geçirildi.