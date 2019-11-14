Antalya'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

KAŞ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu yıl içinde ilçede meydana gelen 5 ev hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrası 5 ayrı olayla ilgili C.C. (37), K.O. (18) ve Y.Ç.'yi (14) yakaladı. Şüphelilerle birlikte çalıntı 2 bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, netbook, harici bellek, powerbank ve hırsızlık olaylarında kullandıkları aletler ele geçirildi. 3 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgularının ardından Kaş Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. K.O. mahkemece tutuklanırken, C.C. ve Y.Ç. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.