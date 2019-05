Antalya'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, farklı tarihlerde Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün, Cumhuriyet, Yüksekalan, Güvenlik ve Zerdalilik mahallelerinde evden hırsızlık olaylarıyla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının M.Ç. ve F.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin çaldıkları eşyaları satmak için E.T. ve M.S. ile bağlantıya geçtiği bilgisine ulaşan polis, baskın yaptı. Operasyonda hırsızlık şüphelileri M.Ç. ve F.Ş. ile çalıntı malları almak isteyen E.T. ve M.S. gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden suç eşyalarının satılmasına aracılık ettikleri iddia edilen E.T. ve M.S. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, M.Ç. ve F.Ş. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin müştekilerin adreslerinden çalıp sattıkları cep telefonları ve giyim eşyaları da bulunarak sahiplerine teslim edildi.