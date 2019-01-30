Antalya'da hırsızlar bunu da yaptı!

EDİNİLEN bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez Şelale Mahallesi’nde B.G.’nin otomobilinden hırsızlık olayının gerçekleştiği ihbarıyla harekete geçti. Müştekinin ifadesini alıp, çevredeki onlarca güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı S.O, S.K. ve küçük yaştaki C.D’nin gerçekleştirdiğini belirledi. 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin, B.G’nin otomobilin kelebek camını kırıp içeri girdiklerini ve araçtaki 6 hoparlörü çaldıkları belirlendi. C.D.’nin ifade işlemlerine Çocuk Şube Müdürlüğünde devam edilirken, diğer şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.O, emniyetten adliyeye sevkleri sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çek çek düşmanlarım yakışıklı görsün" diye seslendi. Şüphelilerin araca yaklaşmaları ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.