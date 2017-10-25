Antalya'da hırsızı yerde bıraktığı kan yakalattı

OLAY, önceki gece Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerindeki bir GSM şirketinin iletişim merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 02.40 sırasında kapişonlu mont ve yüzünde bandana ile iş yerinin önüne gelen şahıs, ilk olarak çevrede birkaç tur attı. İş yerine gireceği noktayı belirleyen şahıs, kaldırım kenarında kullanılan bordür taşını kucaklayıp cama attı. Birkaç kez deneme yapan hırsız, beşinci atışında 12 milim kalınlığındaki camı 20 santimetre genişliğinde kırdı. Açtığı delikten içeri giren şahıs, kasadaki 600 TL ile stantlardaki 20 bin lira değerindeki 9 telefonu çalıp, kayıplara karıştı.

İş yerinin alarmının çalması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 28 adet iş yerinin güvenlik kamerası inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın, bir kez yüzü açık şekilde baktığı kameradan S.E. olduğunu belirledi. Öte yandan yerde kan izlerinin olduğunu gören ekipler hemen çevredeki eczane ve sağlık kuruluşlarına kolunda cam kesileri bulunan kişinin gelmesi halinde polise bildirmeleri bilgisini verdi.



"Hastaneye gidince yakayı ele verdi"

Polis çalışmalarına devam ederken, şahsın sabah saat 08.30’da yakın bölgede bulunan bir hastanede tedavisini yaptırdığı bilgisine ulaştı. Adres bilgilerine ulaşılan S.E. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki ikametinde gözaltına alındı. Evde bulunan 20 telefon mağaza sahibi Erhan Aydoğan’a teslim edildi. Aydoğan ise iş yeri camını yeniden değiştirirken, telefonlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi. 13 yıldır bölgede esnaflık yaptığını ve ilk kez hırsızlık olayı ile karşı karşıya kaldığını belirten Aydoğan, hırsızın kullandırdığı bordür taşını ise hatıra olarak saklayacağını kaydetti. 10 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan sabıkası bulunan S.E., Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"İlk kez soyuldu"

13 yıldır ilk kez soyulan Aydoğan, olayı ise şöyle anlattı:

"Saat 03.05'de olay meydana geldi. Alarm sisteminden haberimiz oldu. Geldiğimizde polisler dükkandaydı. Kamera görüntüleri izlendi ve yerde kan vardı. Polis inceleme yaptı. 9 adet ürünümüzün değeri 20 bindi. 5 saat içinde zanlı yakalandı, telefonlarımız teslim edildi" dedi.

Hırsızın büyük bordür taşı ile camı kırdığını ifade eden Aydoğan, "Cam çok kalın, beş kez deneme sonucu kırıldı. 20 santimlik bir yerden içeri giriyor ve olayı gerçekleştiriyor" diye konuştu.