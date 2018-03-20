Antalya'da hırsız duvarı deldi

OLAY, önceki gün Muratpaşa ilçesi, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik aksamına ilişkin tamirat yapılan bir iş yerinin duvarını kıran A.D., içerde bulunan matkap, spiral gibi aletleri çalıp kaçtı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.D'yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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