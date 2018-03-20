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Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya'da hırsız duvarı deldi

Antalya'da duvarı kırılarak girilen iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.D., tutuklandı

Antalya'da hırsız duvarı deldi

Antalya'da duvarı kırılarak girilen iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen A.D., tutuklandı

20 Mart 2018 Salı 22:10
Antalya'da hırsız duvarı deldi
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OLAY, önceki gün Muratpaşa ilçesi, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik aksamına ilişkin tamirat yapılan bir iş yerinin duvarını kıran A.D., içerde bulunan matkap, spiral gibi aletleri çalıp kaçtı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.D'yi evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen A.D. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Hırsızlık
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