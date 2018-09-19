Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin bir süredir devam eden teknik ve fiziki takibi, geniş katılımlı bir operasyonla neticelendi.

Narkotik Şube ekiplerinin koordinesinde, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize, Terörle Mücadele, Güvenlik, Ahlak Büro ve Trafik Şube müdürlükleri ekiplerince, Muratpaşa ilçesindeki Zeytinköy'de, Gebizli ve Yeşildere mahallelerine seri baskınlar düzenlendi.

Bölgede giriş ve çıkışlar kontrol altına alınarak 255 polis, iki zırhlı araç ve 3 narkotik köpekle gerçekleştirilen operasyonda, bazı evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak içeriye girildi.

Polisi görünce, gecekonduların arasından kaçmaya çalışan şüphelilerden biri, narkotik ve özel harekat polisince kovalama sonucu yakalandı. Şüphelinin kaçarken fırlattığı iki paket eroin, polisin detaylı araması sonucu bir evin çatısındaki tahtaların içinde bulundu.

Telsiz kod adı "Kanat" olan polis helikopterinin de havadan sürekli takip edip, fuller denilen ve özel lensleriyle kilometrelerce öteden çok net görüntü alabilen kamera ve ışık sistemiyle yerdeki ekipleri gerektiğinde yönlendirdiği operasyonda, bazı şüphelilerin uyuşturucu ve hassas terazileri, evlerinin camından attıkları görüldü.

- Adreslere özel harekat polisiyle girildi

Bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine, Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel timler, bu adreslerdeki bina ve dairelere, kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi.

Narkotik dedektör köpeklerin yardımıyla yapılan aramalarda, yastık içine gizlenen eroin bulundu. Ekipler, yastık, saksı, yatak, buzdolabı, koltuk altları, bisküvi ve oyuncakların içini titizlikle aradı.

- 30 kişi gözaltına alındı

"Yaman 1" adı verilen operasyonda esrar, kokain ve eroin, 3 av tüfeği, bir pompalı tüfek, bol miktarda kesici delici alet ve sopa ele geçirildi, 30 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, operasyon düzenlenen bir evde, herhangi bir baskına karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla dış cepheye yerleştirmiş 4 ayrı kamera tespit edildi.

Öte yandan, polis timleri araçlarla Zeytinköy'e girdiği sırada güzergahta bulunan bazı vatandaşlar alkışlarla ekiplere destek verdi.

Operasyon sırasında çocukların etkilenmemesi için polisin hassasiyeti de dikkati çekti.

KAYNAK: HABERTÜRK

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:51