Antalya'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, halk arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere ve Gebizli mahallelerinde, daha önceden belirlenen 16 adrese saat 17.00’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik Şube ekiplerinin koordinesinde gerçekleşen operasyonda, asayiş, özel harekat, çevik kuvvet, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize, güvenlik, ahlak büro ve trafik şube müdürlükleri ekipleri, mahalle giriş çıkışlarını kontrol altına aldı. Yaklaşık 200 polis, 3 zırhlı araç, 2 narkotik köpek ve bir helikopterle havadan destekli gerçekleşen operasyonda 16 ev didik arandı. Direniş gösterilen iki evin kapısı özel hareket polislerinin girişimleriyle şüpheliler tarafından açıldı. Eve giren özel harekat ve narkotimler şüpheli 2 kişiyi yere yatırdı. Evde ise geniş çaplı uyuşturucu madde araması yapıldı.

Tüm mahalle arasında sokak giriş ve çıkışlarına dağılan polisler, şüpheli gördükleri otomobil ve şahısları durdurup arama yaptı. Aşık Veysel Caddesinin giriş ve çıkışında da ekipler araçlar üzerinde uygulama yaptı. Mahalle meydanında yapılan aramalarda iki gencin ata binerek polislerin önünden geçmesi renkli görüntüler oluşturdu. Kuş uçurtulmayan mahallede polisin arama çalışmaları devam ediyor.



