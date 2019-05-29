Antalya'da 'Hayvan otlatma' tartışmasında kuzenini av tüfeğiyle öldürdü

Korkuteli'nde hayvan otlatma meselesi yüzünden tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı. 

Antalya'da 'Hayvan otlatma' tartışmasında kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan Ali F. ile merada küçükbaş hayvan otlatan amcasının oğlu 51 yaşındaki Kadir F. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.F, Kadir F.’ye av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Kadir F., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadir F.’nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na morguna götürüldü. Ali F. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Ali F., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadir F.’nin cenazesi ise, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi Mahalle Mezarlığına defnedildi. 

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2019, 14:23
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