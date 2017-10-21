Antalya'da hayvan hırsızlığı yapan şebeke çökertildi

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, artan hayvan hırsızlıkları ile ilgili yaklaşık iki aylık çalışma sonucu yüzlerce MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyerek 9 kişilik hırsızlık şebekesine ulaştı. Daha önce hırsızlıktan birçok kaydı bulunan şebeke üyelerinin büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını çalarak ortak çalıştıkları kasap ve adaklık satan yerlere sattıkları tespit edildi. Polis, şebekenin Antalya merkez ve ilçeleri, Burdur ve Isparta illerinde hayvan hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. Hayvan hırsızlıklarını kiraladıkları araçlara koydukları yemlerden faydalanarak yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda F.D., K.K., I.S., M.A., H.C., A.C., Ö.G., M.S. ve A.S. yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan hayvanlarla birlikte depo olarak kullanılan ahır ve dükkanlarda ise çok sayıda küçükbaş ve kümes hayvanı ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.