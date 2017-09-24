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Antalya'da havalimanı'ndan akülü engelli aracı güvenliğe takıldı

Antalya Havalimanı İç Hatlar bölümüne giriş yapan akülü engelli aracı üzerinde narkotik köpeğiyle yapılan incelemede gizli bölmelere zulalanmış 13 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya'da havalimanı'ndan akülü engelli aracı güvenliğe takıldı

Antalya Havalimanı İç Hatlar bölümüne giriş yapan akülü engelli aracı üzerinde narkotik köpeğiyle yapılan incelemede gizli bölmelere zulalanmış 13 kilogram esrar ele geçirildi

24 Eylül 2017 Pazar 17:36
Antalya'da havalimanı'ndan akülü engelli aracı güvenliğe takıldı
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EKİPLER havaalanına giriş yapan biri engelli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Havalimanı İç Hatlar bölümüne akülü engelli aracıyla giriş yapan kişinin hareketlerinden şüphelenen havalimanı görevlileri, durumu Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına alınan biri engelli, 2 kişi ve akülü engelli aracı üzerinde narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, engelli A.G.’nin kullandığı akülü aracın bölmelerine gizlenmiş, 10 paket halinde 13 kilogram esrar ele geçirdi. A.G. ile havalimanından çıkmaya çalışan M.G. de gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yeşildere Mahallesi’ndeki bir eve düzenledikleri başka bir operasyonda ise 101 pakette 28,2 gram eroin, 12 paket daralı halede 8,7 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL ele geçirildi. Ev sahibi S.K. ve Ç.K. gözaltına alındı.

İki operasyonda gözaltına alınan engelli A.G., M.G., S.K. ve Ç.K. adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaHavalimanıEsrar
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