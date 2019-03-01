Antalya'da hamile kızını hastaneye götürürken kaza yaptı!

Serik'te 7 aylık hamile kızı Hatice Kılıç'ı hastaneye yetiştirmek isteyen Hasan Bilen'in kullandığı otomobil, İbrahim Güney'in kullandığı otomobille çarpıştı. Bilen'in yaralandığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Antalya'da hamile kızını hastaneye götürürken kaza yaptı!
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KAZA, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 7 aylık hamile Hatice Kılıç, rahatsızlanınca babası Hasan Bilen'i arayarak yardım istedi. Hasan Bilen, 07 CMC 42 plakalı otomobiliyle kızını hastaneye götürdüğü sırada, Çınaraltı Meydanı'nda İbrahim Güney'in kullandığı 07 YY 027 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Hasan Bilen hafif şekilde yaralanırken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Bilen ambulansla hastaneye gönderildi. Kazadan yara almadan kurtulan Hatice Kılıç da kontrol amaçlı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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