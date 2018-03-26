Antalya'da hamam ve saunaya fuhuş baskını

GELEN bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinde fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen hamam ve saunalara eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda fuhuşa zorlandığı iddia edilen 5 kadın kurtarılırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 2 şüphelinin ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Asayiş ekipleri yine 1 ay önce hamam ve saunalara yaptığı baskında, 4 kadını kurtarılmış, 6 şüpheliyi ise gözaltına almıştı.
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