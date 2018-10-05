Antalya'da 'Güven' uygulaması

İÇİŞLERİ Bakanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı olarak, av malzemesi ve piroteknik satışı yapılan yerler ile alışveriş merkezleri (AVM) içleri, çevreleri, cafe, kahvehane, park ve bahçelerde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2018/6)” gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere bin 14 personel, 1 helikopter, 2 dedektör polis köpeği katıldı.

Antalya'da 46 nokta ve 306 umuma açık iş yerinde yapılan denetimlerde 5 bin 803 kişinin sorgusu yapıldı. Arandığı tespit edilen 5 kişi yakalanırken, kayıp şahıs olarak aranan 1 kişi de bulundu.

Uygulama esnasında, 2 şahsa adli-idari yönden işlem yapılırken, 229 adet araç kontrol edildi, 7 araca 10 bin 847 TL cezai işlem uygulandı.