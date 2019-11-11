Antalya'da gürültü yapan motosikletliye jandarmadan af yok
Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 12 motosiklet sürücücüsüne 5 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 motosiklet teknik şartlardan, 2 motosiklet de mali sorumluluk sigortası olmadığı için trafikten men edildi.
ASAYİŞ 11.11.2019, 16:49
İL Jandarma Komutanlığı'na bağlı, Döşemealtı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde gürültü yapan motosikletlere yönelik uygulama yapıldı. Tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alan jandarma yaptığı uygulamada, 12 motosiklet sürücüsüne 5 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 6 motosiklet teknik şartlardan, 2 motosiklet de mali sorumluluk sigortası olmadığı için trafikten men edildi.
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