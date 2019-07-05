Antalya'da 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla dolandırdı

Antalya'da 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı öne sürülen Y.U., yakalandı. Y.U.'nun 10 suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Antalya'da 'Gümrükten ucuza eşya alacağım' yalanıyla dolandırdı
banner404

OLAY, gümrükten ucuza eşya almak için dolandırılan 3 kişinin Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikâyetiyle ortaya çıktı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan ekipler, dolandırıcılık olayını, daha önceden birçok suçtan kaydı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.U'nun gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Y.U.'nun, gümrükten ucuza eşya vaadiyle 3 kişiyi 240 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü. Şüphelinin evinde yapılan aramada, resmi kurumlara ait 10 adet sahte kaşe, sahte ehliyet ve kimlik ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Y.U., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
CHP'li kadınlara teşekkür
CHP'li kadınlara teşekkür
  1. ANTALYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472