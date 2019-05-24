Antalya'da gözcülük yapan hırsızlık şüphelisi alkolün ayakta duramadı

POLİSİ alarma geçiren hırsızlık olayları, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde meydana geldi. Çeşitli işyerlerinden bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik eşyaların çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Onlarca güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, hırsızlıkların Ferdi Ş. ile eski kayınbiraderi Murat Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri düzenlediği operasyonda, 8 hırsızlık olayının şüphelisi Ferdi Ş. ve Murat Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan şüphelilerin işyerine girdikleri anlar ve gözcülük yapan Ferdi Ş.'nin aldığı alkolün etkisiyle yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat Ç. işyerine girerken, Ferdi Ş.'nin dışarda gözcülük yaptığı, bir süre sonra aldığı alkolün etkisiyle düştüğü görülüyor.



