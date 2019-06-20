Antalya'da göğsüne ateş ederek ölmek istedi

OLAY, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Orhan Veli Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir apartmanın üçüncü katında ailesiyle oturan N.B. akşam saatlerinde üvey annesi G.S. ile tartıştı. Tartışmanın ardından odasına giden genç kadın, evde bulunan tabancayla göğsünün sol kısmına doğru ateş etti. Silah sesini duyan ailesi, N.B.'yi odada kan içerisinde yerde yatarken gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları kadını, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tabancadan çıkan kurşunun N.B.'nin göğüs kısmından girip sırtından çıktığı tespit edildi. Tedaviye alınan N.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.



SİLAHI SAKLADILAR

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Büyük panik yaşayan aile üyeleri, kime ait olduğu bilinmeyen silahı evde sakladığı kaydedildi. Evde yapılan aramada silah ve boş kovan bulunurken, aile üyeleri ifade işlemeleri için polis merkezine götürüldü.