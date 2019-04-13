Antalya'da gergin gece!

KEMER'İN Göynük Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcü önünde dün gece saat 21.00 sıralarında çıkan olayda iddiaya göre belediye yönetiminin CHP’den DSP’ye geçtiği 31 Mart seçimleriyle ilgili başlayan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Yusuf K, başından aldığı darbe ile Fatih Y. bacağından kurşunla, Oktay O. ise aldığı darbe ile kolunun kırılması sonucu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Kemer Devlet Hastanesi ve özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların tedavisi sürerken özel hastaneye çok sayıda vatandaş akın etti. Hastaneye gelen eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, saldırıyı gerçekleştirenlere ve seçilen belediye başkanı Topaloğlu’na yönelik ağır sözler sarf etti. Bazı vatandaşlarla polis arasında gerginliğe yol açan dakikaların ardından Mustafa Gül bu kez de “Necati Topaloğlu’nun evinin önüne gidip protesto ediyoruz” diye çağrı yaparak hastane önünden ayrıldı.

Polis ve jandarma alarma geçti

Mustafa Gül ve bir grubun hastane önünden ayrılarak Göynük Mahallesi’ne yönelmesi üzerine polis ve jandarma alarma geçti. Necati Topaloğlu’nun evinin bulunduğu Kazım Karabekir Caddesi’nde geniş güvenlik önlemleri alınırken jandarma ile birilikte, yaralama olayına adı karışan gruptan 20-30 kişi de Topaloğlu’nun evinin önü ve çevresine geldi.

Alay Komutanı Kemer’e geldi

Topaloğlu’nun evinin önünde gergin bekleyiş sürerken, Mustafa Gül ve kalabalık bir grubun Göynük Eyüp Sultan Camii yanındaki eski seçim bürosu önünde toplandığı öğrenildi. Gerginlik, Antalya Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur’un Kemer’e gelerek tarafları ikna etmesi sonucu sabaha karşı sona erdi. Alay komutanı Aktemur, Necati Topaloğlu’nun evine de giderek bir süre konuştu ve ilçeden ayrıldı.

6 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Adnan Ç, Mahir K, Bülent U, Hüseyin İ, İhsan P. ve Kemal D.’yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 11:32