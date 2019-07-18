Antalya'da gençlik festivalinde uyuşturucu satacaklardı

KONYAALTI İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat ekipleri, Gökdere Mahallesi Büyükçaltıcak'ta düzenlenen Dreamland Summer Fest'te gençlere uyuşturucu satışı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Organizasyon eksikliği nedeniyle dün gece iptal edilen festival alanında önlem alan jandarma ekipleri, takibe aldıkları Mehmet K. ve Evren M.'yi saat 23.30 sıralarında festival alanında gözaltına aldı. Şüphelilerin yanlarındaki çantada yapılan aramada, 30 adet sigara şeklinde sarılmış satışa hazır kubar esrar, 22 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden Mehmet K.'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 975 TL ele geçirildi.



GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKLERDİ

Jandarma ekiplerince şüphelilerin kullandığı 07 DP 571 plakalı otomobilde yapılan aramada ise bagaj kısmında 107 adet 1'er gramlık paketler halinde esrar, 128 adet içmeye hazır sigara şeklinde sarılmış kubar esrar, naylon poşete sarılmış yaklaşık 200 gram kubar esrar, 164 adet uyuşturucu hap, hassas terazi, 'çarşaf' olarak tabir edilen esrar kullanımında kullanılan kağıt ve esrar öğütücü makine ele geçirildi. Ekipler, ele geçirilen esrarın yaklaşık 1 kilo olduğunu, şüphelilerin festivale gelenlere satış yapma hazırlığında olduğunu kaydetti. Şüpheliler, işlemleri için Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Soruşturma sürüyor.