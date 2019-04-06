Antalya'da gençlerin 30 metrelik uçurumda drone imtihanı

Antalya’da 30 metrelik falezlerdeki uçuruma gelip piknik yapan 3 genç yürekleri ağza getirdi. Gençlerin kendilerini drone ile çeken gazetecilerin kameralarına yaptıkları hareketlerse ortaya komik görüntüler çıkardı.

Antalya'da gençlerin 30 metrelik uçurumda drone imtihanı
banner404

KONYAALTI Caddesi’nde amatör balıkçıların uğrak yeri haline haline gelen falezler, bu sefer gençlerin piknik ve manzara adresi oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde uçuruma gelen ve yaşları 15 ile 18 arasında değişen 3 genç, yürekleri ağza getirdi. Uçurumun kenarında oturan gençler, sahil manzarası eşliğinde piknik yaptı, uzun süre sohbet etti.

Drone’u çağırıp telefonla çektiler

Gazetecilerin kendilerini drone ile görüntülediğini fark eden gençlerin yaptıkları hareketlerse ortaya komik görüntüler çıkardı. Gençler, el sallayıp gel işareti yaptıkları drone’un kendilerine yanaşmasının ardından da cep telefonuyla drone’u çekti.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2019, 11:16
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Manavgat’ta feci kaza: 4’ü yabancı uyruklu 5...
Manavgat’ta feci kaza: 4’ü yabancı uyruklu 5...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472