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Antalya'da genç kadın 3. kattan atladı

Antalya'da, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşi İdris A. (30) ile tartışan Rengin A. (28), oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki daireden iddiaya göre kendini atması sonucu ağır yaralandı

Antalya'da genç kadın 3. kattan atladı

Antalya'da, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eşi İdris A. (30) ile tartışan Rengin A. (28), oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki daireden iddiaya göre kendini atması sonucu ağır yaralandı

25 Mart 2018 Pazar 23:34
Antalya'da genç kadın 3. kattan atladı
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OLAY, önceki gün saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki binada meydana geldi. İddiaya göre geçen perşembe günü eşiyle kavga eden İdris A. hakkında dün uzaklaştırma kararı verildi. Kararın ardından bu sabah eve eşyaları almaya gelen İdris A., eşi Rengin A. ile yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinir krizi geçiren Rengin A., iddiaya göre 3'üncü kattaki dairenin penceresinden kendini boşluğa bıraktı.
Eşini yakalamak için hamle yapan ancak başaramayan İdris A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Rengin A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyonetiyle ambulansı takip ederek hastaneye gelen İdris A., eşinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İdris A., ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. 8 yıldır evli olan çiftin 2 çocuğu olduğu kaydedildi. İdris A. ilk ifadesinde uzaklaştırma kararından sonra eşyalarını toplamaya geldiğini, eşiyle boşanma konusunu konuşmak istediğini belirtti.

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