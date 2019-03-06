Antalya'da genç bankacının üzen ölümü

Kumluca'da otomobilin çarptığı banka çalışanı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da genç bankacının üzen ölümü
banner404

KAZA, Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beykonak’tan Kumluca istikametine giden 07 ACD 815 plakalı motosiklet sürücüsü Murat Saraç (35), karşı şeride geçmeye çalışırken A.K’nin (52) kullandığı 07 D 8719 plakalı otomobile çarparak, ağır yaralandı. Özel bir bankada görev yaptığı öğrenilen Murat Saraç, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saraç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 küçülecek
OECD: Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 küçülecek
  1. EKONOMİ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479