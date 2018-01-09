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Antalya'da GDO'lu esrar ele geçirildi 

Antalya'da iki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan genetiğiyle oynanmış 4.5 kilo esrar maddesi (Skunk) ele geçirildi.

Antalya'da GDO'lu esrar ele geçirildi 

Antalya'da iki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 500 bin lirayı bulan genetiğiyle oynanmış 4.5 kilo esrar maddesi (Skunk) ele geçirildi.

09 Ocak 2018 Salı 20:24
Antalya'da GDO'lu esrar ele geçirildi 
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İSTANBUL'DAN Antalya'ya iki araçta uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi'nde barikat kurup beklemeye başladı. İki aracı da kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada toplam 4.5 kilo genetiğiyle oynanmış esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili T.H., O.K., E.V ve R.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolündün geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.

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AntalyaGDOEsrarSkunk
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