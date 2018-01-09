Antalya'da GDO'lu esrar ele geçirildi 

İSTANBUL'DAN Antalya'ya iki araçta uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 03.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi'nde barikat kurup beklemeye başladı. İki aracı da kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada toplam 4.5 kilo genetiğiyle oynanmış esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili T.H., O.K., E.V ve R.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolündün geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.
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