Antalya'da ‘Gala gecesi’ şifreli fuhşa 4 tutuklama

ŞAHISLARIN, fuhuş için müşterilerle ’gala gecesi’ şifresini kullandığı tespit edilmişti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aldığı bir istihbarat sonucu yürüttüğü 2 aylık takibin ardından Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlemiş ve 8 Kırgızistan, 2 Moldova, 1 Özbekistan ve 1 Rus uyruklu olmak üzere toplam 12 kadına zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle aralarında 2 kadının da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına almıştı. Ekipler aynı zamanda, müşterilerin fuhuş için ’gala gecesi’ şifresini kullandıkları tespit ederek, şüphelilerin üzerinden çıkan yüklü miktardaki paraya da el koymuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden M.Ş., F.A., Y.E.Y. ve G.C çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Ö.Y. ve A.İ. mahkemece, Y.A. isimli şahıs ise savcılıktan serbest bırakıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.