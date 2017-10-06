Antalya'da ‘Gala gecesi’ şifreli fuhşa 4 tutuklama

ŞAHISLARIN, fuhuş için müşterilerle ’gala gecesi’ şifresini kullandığı tespit edilmişti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, aldığı bir istihbarat sonucu yürüttüğü 2 aylık takibin ardından Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlemiş ve 8 Kırgızistan, 2 Moldova, 1 Özbekistan ve 1 Rus uyruklu olmak üzere toplam 12 kadına zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle aralarında 2 kadının da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına almıştı. Ekipler aynı zamanda, müşterilerin fuhuş için ’gala gecesi’ şifresini kullandıkları tespit ederek, şüphelilerin üzerinden çıkan yüklü miktardaki paraya da el koymuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden M.Ş., F.A., Y.E.Y. ve G.C çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Ö.Y. ve A.İ. mahkemece, Y.A. isimli şahıs ise savcılıktan serbest bırakıldı.