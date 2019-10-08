Antalya'da fuhuş operasyonunda 5 tutuklama
Serik'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BCumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda polis ekipleri, ilçede yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı değerlendirilen ilçe merkezindeki 4 ev, 1 otel, 3 araç ile Antalya merkezde fuhşa sürüklenen kadınların kaldığı 4 eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda, fuhuş yaptığı iddia edilen 5'i Türkiye, 1'i Kırgızistan ve 1'i Moldova uyruklu 7 kadın kurtarıldı. Kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen 7 kişi ise gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada; çok sayıda cep telefonu, çetele ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 1860 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden N.A. ve S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.İ., H.B., S.Y., M.A. ve M.K. ise tutuklandı.
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