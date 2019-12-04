Antalya'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
ASAYİŞ 04.12.2019, 13:25
FİNİKE Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Finike Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumluca, Finike, Elmalı ilçelerinde yaptığı araştırma ve takip sonrasında belirlediği adreslere fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda, 5'i yabancı uyruklu 6 kadını fuhşa yönlendirerek mağdur ettiği belirlenen 11 şüpheli, 'fuhşa aracılık etmek, yer temin etmek ve insan ticareti yapmak' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
31 Mart yerel seçımlerınde yenıden başkan seçılen Adem Murat Yucel'ın hızmetlerınden memnun musunuz?
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:48
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|40
|2. Man City
|15
|32
|3. Leicester City
|14
|32
|4. Chelsea
|14
|26
|5. Crystal Palace
|15
|21
|6. Tottenham
|14
|20
|7. Wolverhampton
|14
|20
|8. Sheffield United
|14
|19
|9. Arsenal
|14
|19
|10. M. United
|14
|18
|11. Burnley
|15
|18
|12. Bournemouth
|15
|16
|13. West Ham
|14
|16
|14. Newcastle
|14
|16
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. Brighton
|14
|15
|17. Everton
|14
|14
|18. Southampton
|14
|12
|19. Norwich City
|14
|11
|20. Watford
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6