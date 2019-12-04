Antalya'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

FİNİKE Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Finike Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumluca, Finike, Elmalı ilçelerinde yaptığı araştırma ve takip sonrasında belirlediği adreslere fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda, 5'i yabancı uyruklu 6 kadını fuhşa yönlendirerek mağdur ettiği belirlenen 11 şüpheli, 'fuhşa aracılık etmek, yer temin etmek ve insan ticareti yapmak' suçlarından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

